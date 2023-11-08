Çin'in 2023 GSYH büyüme hedefini başarması bekleniyor

Çin bu yıl için büyüme hedefini yüzde 5 olarak ortaya koymuştu. Securities Times'ın haberine göre Çin Merkez Bankası Başkanı Pahn Gongsheng bir forumda yaptığı konuşmada, üretim ve tüketimin istikrarlı bir şekilde toparlanması ve istihdam ve tüketici fiyatlarının genel olarak istikrarlı kalmasıyla büyüme ivmesinin son zamanlarda iyileştiğini vurguladı.

Pan, para politikası görüşmelerinde konjonktürler arası ve konjonktür karşıtı ayarlamalara daha fazla dikkat edileceğini belirtti.

Emlak piyasasındaki zayıflığın giderilmesine yardımcı olmak için finans kuruluşlarını emlak kredisi ve tahviller yoluyla istikrarlı finansman kanallarını açık tutmaya zorlayacaklarını anlatan Pan, Çin MB'nin gerektiğinde yüksek borcu olan bölgelere likidite desteği sağlayacagını da söyledi.

Pan ayrıca yüksek borç yükü olan bölgelerde yeni projelere yatırımı sıkı bir şekilde kontrol edeceklerini vurguladı.