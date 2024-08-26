CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi

Çin MB Başkanı: Kilit alanlardaki finansal riskler düzenli bir şekilde çözüldü

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, kilit alanlardaki finansal risklerin düzenli bir şekilde çözüldüğünü açıkladı.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2024 08:48

Son Güncelleme Tarihi 26 Ağustos 2024 08:48

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, kilit alanlardaki finansal risklerin düzenli bir şekilde çözüldüğünü söyledi. Pan, ülkenin devlet yayın kuruluşu Çin Merkez Televizyonu'nda Cumartesi günü yayınlanan röportajında Pekin'in ülkenin artan borçlarından kaynaklanan finansal riskleri azaltma çabasında olumlu bir ton yakaladı.

Finansman araçlarının sayısı ve mevcut borç seviyelerinin düşmeye devam ettiğini ve bu tür kuruluşların vadesi gelen borçlarının çoğunun yenilendiğini, yeniden yapılandırıldığını ve değiştirildiğini söyleyen Pan, finansman maliyetlerinin önemli ölçüde düştüğünü de sözlerine ekledi.

xPan, yüksek riskli küçük ve orta ölçekli bankaların mevcut sayısının zirveye kıyasla neredeyse yarı yarıya azaldığını ifade etti.

İlginizi Çekebilir
ABD verileri Brent petrolü geriletti ABD verileri Brent petrolü geriletti 22 Ağustos 2024 09:52
BoE’nin faizi Eylül’de sabit tutması bekleniyor BoE'nin faizi Eylül'de sabit tutması bekleniyor 22 Ağustos 2024 09:20
Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi 22 Ağustos 2024 09:16
Xu: Uyarılar piyasa tarafından yanlış anlaşıldı Xu: Uyarılar piyasa tarafından yanlış anlaşıldı 22 Ağustos 2024 09:06
ABD’de mimarlık firmaları faturaları düşüyor ABD'de mimarlık firmaları faturaları düşüyor 22 Ağustos 2024 09:03
Ons altın rekor seviyelerden bir miktar geri çekildi Ons altın rekor seviyelerden bir miktar geri çekildi 22 Ağustos 2024 08:59
Morgan Stanley Meksika için risk profilini yükseltti Morgan Stanley Meksika için risk profilini yükseltti 22 Ağustos 2024 08:50
Almanya’nın vergi gelirleri güçlü şekilde düştü Almanya'nın vergi gelirleri güçlü şekilde düştü 22 Ağustos 2024 08:48
Norveç doğal gaz tesislerinin yıllık bakımı Avrupa’yı zorlayacak Norveç doğal gaz tesislerinin yıllık bakımı Avrupa'yı zorlayacak 22 Ağustos 2024 08:45
FOMC tutanaklarından gevşeme sinyali FOMC tutanaklarından gevşeme sinyali 22 Ağustos 2024 06:15
TCMB’nin TL depo alım ihalesine 26,6 milyar liralık teklif geldi TCMB'nin TL depo alım ihalesine 26,6 milyar liralık teklif geldi 21 Ağustos 2024 12:04
Çin’in tahvil piyasasına müdahalesi endişelendirdi Çin'in tahvil piyasasına müdahalesi endişelendirdi 21 Ağustos 2024 11:15
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler