CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin MB Başkanı ülkenin kredi kalitesini artırmaya odaklandı

Çin MB Başkanı ülkenin kredi kalitesini artırmaya odaklandı

Çin Merkez Bankası Başkanı, para arzındaki büyümeyi kontrol altında tutma ve teknoloji ve gelişmiş imalat dahil olmak üzere kilit sektörlere daha iyi destek sunma sözü vererek ülkenin kredi kalitesini artırmaya odaklandığını gösterdi.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2023 09:43

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2023 09:43

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, People's Daily'de yayınlanan ve merkez bankasının önceliklerini ortaya koyan bir makalede, Çin Merkez Bankası'nın "para musluğunu kontrol edeceğini" yineledi.

PBOC'nin mevcut kredilerin verimliliğini arttıracağını yazan Pan, Komünist Parti'nin amiral gemisi gazetesinde "bazı işletmelerin büyük miktarda mali kaynağı verimsiz bir şekilde kullandığını" söyledi. Pan ayrıca merkez bankasının teknoloji, imalat ve özel firmalar gibi stratejik sektörlere desteğini arttıracağını yineledi.

Jones Lang LaSalle Inc. şirketinin baş ekonomisti Bruce Pang, bu dilin "PBOC'nin kredi taşkınlarını serbest bırakmayacağını ve bunun yerine kredi kalitesini ve yapısını optimize edeceğini" gösterdiğini söyledi. Pang, merkez bankasının fonları hedeflenen alanlara yönlendirmek için daha yapısal politika araçları kullanabileceğini de sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir
ABD’de imalat sektöründe daralış sürüyor ABD’de imalat sektöründe daralış sürüyor 02 Aralık 2023 09:11
Japonya’da enflasyonla mücadeleye karşı ek bütçe onaylandı Japonya'da enflasyonla mücadeleye karşı ek bütçe onaylandı 02 Aralık 2023 08:58
İngiltere’de imalat sanayi yine daraldı İngiltere’de imalat sanayi yine daraldı 02 Aralık 2023 09:15
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 940 bin liraya yükseldi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 940 bin liraya yükseldi 01 Aralık 2023 16:56
BAE duyurdu: 30 milyar dolarlık fon oluşturuldu BAE duyurdu: 30 milyar dolarlık fon oluşturuldu 01 Aralık 2023 15:57
AB verileri açıkladı: AR-GE harcamaları arttı AB verileri açıkladı: AR-GE harcamaları arttı 01 Aralık 2023 15:49
ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan ödeme takvimi açıklaması! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan ödeme takvimi açıklaması! 5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 01 Aralık 2023 14:34
OPEC kararına rağmen Brent petrol geriledi OPEC kararına rağmen Brent petrol geriledi 01 Aralık 2023 10:13
Çin imalat sektöründe beklenmedik artış Çin imalat sektöründe beklenmedik artış 01 Aralık 2023 09:33
Avustralya’da konut değer artışı yavaşlayarak devam ediyor Avustralya'da konut değer artışı yavaşlayarak devam ediyor 01 Aralık 2023 09:26
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı açıklamalarında Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı açıklamalarında 01 Aralık 2023 09:45
OPEC+ Nijerya’ya beklentilerin altında üretim hedefi verdi OPEC+ Nijerya'ya beklentilerin altında üretim hedefi verdi 01 Aralık 2023 09:19
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,19
%0,7192
ALTIN
1.003,19
%0,319
EURO
1.001,04
%0,1038
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.017,91
%1,7907
ALTIN
995,25
%-0,4747
EURO
1.000,00
%0
DOLAR
1.016,17
%1,6165
BORSA
1.046,41
%4,6412
ALTIN
1.029,46
%2,946
EURO
1.015,44
%1,5444
DOLAR
1.068,16
%6,8161
BORSA
1.789,07
%78,9074
ALTIN
1.591,60
%59,1599
EURO
1.545,82
%54,5819
DOLAR
1.612,47
%61,2465
BORSA
BİST En Aktif Hisseler