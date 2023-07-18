Uzmanlar, Çin Merkez Bankası'nın yılın üçüncü çeyreğinde yeni bir zorunlu karşılık oranı indirimine gitmesinin, bir faiz indiriminden daha olası olduğunu değerlendiriyorlar.

China Securities Journal'a konuşan Oriental Jincheng'in baş makro analisti Wang Qing'in analizine göre, üçüncü çeyrekte hızlanan kredi genişleme sürecinin ortaya çıkardığı sermaye ihtiyaçları, gelecekteki MLF işlemlerinin ölçeği ve piyasa güvenini artırma ihtiyacı dikkate alındığında, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci bir kapsamlı zorunlu karşılık oranı indirimi uygulanması mümkün olabilir. Wang, zorunlu karşılıkta bir indirimin en erken Temmuz ayında uygulanması beklediklerini ifade ederken, indirimin 25 baz puan olması beklediklerini de vurguladı.

Everbright Securities analisti Zhang Xu da, birçok araç arasında zorunlu karşılık oranı indiriminin en uzun likidite dönemi ve en düşük maliyet sağlayan araç olduğuna inandıklarını söyledi. Zorunlu karşılık oranı indiriminin para yaratma sürecinde likidite kısıtlamalarını etkili bir şekilde hafifletebileceğini belirten Zahg, bu şekilde politika etkisinin oldukça belirgin olacağını düşündüklerini ifade etti.

Zhang, "Bu kadar verimli ve değerli bir araç, kredi büyüme ivmesinin belirgin bir şekilde azalmasıa gibi kritik bir zamanda kullanılmalıdır" dedi.