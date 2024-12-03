Çin Merkez Bankası destekleyici politikalar taahhüt etti

Çin Merkez Bankası (PBoC), politika yapıcıların sıkıntılı bir ekonomiyi desteklemek için son çabalarını işaret ederek, gelecek yıl için destekleyici bir politika duruşu benimseme sözü verdi.

PBoC yaptığı açıklamada, Başkan Pan Gongsheng'in bir konuşmasında şirketler ve haneler için finansman maliyetlerini daha da düşürme sözü verdiğine işaret etti.

Açıklamada, PBoC'un karşıt döngüsel ayarlamaları güçlendirmek ve yeterli likiditeyi korumak için çeşitli para politikası araçları kullanacağın belirtildi.

PBoC Başkanı, Banka'nın ayrıca bilimsel ve teknolojik inovasyonu, yeşil finansı, tüketici finansmanını, gayrimenkul ve sermaye piyasalarının istikrarını desteklemek için yapısal para politikası araçları kullanacağını söyledi.

Pan, PBoC'un para politikası çerçevesini yeniden şekillendirmeye ve politika araç setini genişletmeye devam etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.

PBoC, bu yılın başlarında likiditeyi artırma çabalarının bir parçası olarak ikincil piyasalarda hazine tahvili ticaretine yeniden başladı ve kısa vadeli politika faiz oranlarını da yükseltti.