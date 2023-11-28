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Çin Merkez Bankası ekonomik dönüşüm çağrısında bulundu

Çin Merkez Bankası, ekonominin bu yıl %5'lik büyüme hedefini gerçekleştirmesinin beklendiğini belirtirken, borç odaklı büyüme modelinin daha az etkili hale gelmesiyle birlikte ekonomik dönüşüm çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 28 Kasım 2023 08:41

Son Güncelleme Tarihi 28 Kasım 2023 08:41

Çin Merkez Bankası, dün yayınladığı para politikasına ilişkin üç aylık raporda, gayrimenkul arz-talep dinamiklerinde "önemli değişimler" olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, geçen yılın sonlarında sıkı pandemi kısıtlamalarını terk ettikten sonra, uzun süren emlak krizinin büyümeye ağırlık vermesi ve tüketici güvenini azaltması nedeniyle aşağı yönlü baskı altında kaldı.

Çin MB, ülkenin finans kuruluşlarını özel ve devlet mülkiyetindeki işletmelere eşit muamele sağlamaya ve finansman ihtiyaçlarını karşılamaya çağırdı. Bankaları, normal faaliyet gösteren emlak geliştiricilerinin kredilerini durdurmamaları ya da geri çekmemeleri konusunda uyardı.

Banka ayrıca artan talep sayesinde fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının arttığını, ancak uzun vadeli deflasyon ya da enflasyon için bir temel olmadığını söyledi.

Çin MB yuanı "temelde istikrarlı" tutacağını ve konjonktür yanlısı davranışlar, piyasa düzenlerindeki bozulmalar ve döviz kurundaki aşırı ayarlamalardan kaynaklanan risklere karşı dikkatli olacağını vurguladı.

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