Tayland Merkez Bankası ve BIS tarafından Bangkok'ta düzenlenen konferansa video bağlantısı ile katılan Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, "Bizim şu anda odak noktamız büyüme" ifadelerini kullandı. Yi, Çin'in ekonomik büyümesinin COVID-19 salgınının ve diğer ters rüzgarların etkisiyle beklenenden daha yavaş olduğuna işaret etti.

Çin MB Başkanı, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için politika uyumunu iyileştirmeleri gerektiğini de vurguladı.

Yi konuşmasında ayrıca, Çin'de enflasyonun gelecek yıl ılımlı bir aralıkta olmasının beklendiğini de belirtti.