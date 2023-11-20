Çin Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

Çin Merkez Bankası, bir yıl vadeli kredi faiz oranını (LPR) %3,45'te, beş yıllık LPR'yi ise %4,20'de sabit tuttu.

Çin'deki yeni ve ödenmemiş kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayanırken, beş yıllık oran ipoteklerin fiyatlandırılmasını etkilemekte.

Geçen hafta 26 piyasa gözlemcisinin katılımıyla yapılan bir ankette, katılımcıların tamamı ne bir yıllık ne de beş yıllık LPR'de bir değişiklik olmayacağını öngörmüştü.

Capital Economics'in Çin ekonomisi başkanı Julian Evans-Pritchard, LPR kararından yayınladığı yatırımcı notunda, "Politika yapıcılar, gösterge faiz oranında daha fazla değişiklik yapmadan önce mevcut mortgage sözleşmelerinin yeniden fiyatlandırılmasının etkisine erişmek için daha fazla zaman isteyebilir" dedi.

Çin'in gelecek yılın ilk çeyreğinin sonunda kredi gösterge faizini 20 baz puan düşürmesini beklediğini belirten Kerry, "Ancak büyük resim şu ki, ekonomik ivme zayıf ve renminbi üzerindeki aşağı yönlü baskı tersine dönerken, faiz indirimlerinin çok geçmeden geleceğini düşünüyoruz" dedi.