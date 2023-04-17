Son 8 aydır MLF faiz oranını değiştirmeyen Çin Merkez Bankası, bugün MLF yolu ile bankalara 170 milyar yuan (25 milyar dolar) likidite sağladı. Nette sağlanan 20 milyar dolar, Kasım ayından bu yana görülen en düşük rakam oldu.

Çin MB'nin finansal sisteme likidite desteğini azaltması, bankanın Mart ayında ekonomik büyümeyi desteklemek için daha fazla likidite desteği vermesinin ve bankalar için zorunlu karşılık oranlarını düşürmesinin ekonomik toparlanmaya etkisini görmeye çalışma çabası olarak değerlendirildi.

Singapur merkezli OCBC'nin faiz stratejisti Frances Cheung, bir TV kanalına yaptığı değerlendirmede, "Uzun süreden bu yana bu yıl küçük bir faiz indirimi beklediğimizi ifade ediyoruz, ancak bir faiz indirimi yakın görünmüyor" dedi.