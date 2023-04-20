Beklentilere paralel olarak 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,65 ve 5 yıl vadeli oranı yüzde 4,30 olarak korudu.

Ekonomik toparlanmanın hemen bir parasal destek sağlanması ihtiyacını azalttığı ortamda Çin Merkez Markası 8 aydır faiz oranını sabit tutuyor.

İlk çeyrek ekonomik verilerinin hem hane halkı talebinde hem de dış talepte zayıflıkları maskelediğini belirten JPMorgan Asset Management'ın global piyasa stratejisti Chaoping Zhu, "Politika yapıcılar, bu zayıflıkları düzeltmek üzere yapısal tedbirlerde ayarlamalar yapabilirler. Proaktif mali politika ve ihtiyatlı para politikasını devam ettirebilirler" dedi.