Çin ekonomisinin pandemi kaynaklı durgunluktan daha fazla iyileşme belirtisi göstermesiyle, beklendiği gibi Çin Merkez Bankası Şubat ayında da gösterge borç verme faiz oranını (LPR) değiştirmedi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) bu yıl vadeli gösterge ana faiz oranını (LPR) %3,65'te tutarken, beş yıllık LPR da %4,30 olarak korundu.

Barclays analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "PBOC'nin bu yılın ilk yarısında genişlemeci kalmasını bekliyoruz, ancak bunu faiz indirimleri yoluyla değil yalnızca likidite ile ilgili eylemler yoluyla yapmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yatırımcı notunda, Çin'in ABD ve AB'den farklı olarak, hala iyi huylu enflasyon ve toparlanan ancak yine de zayıf aktivitenin etkisiyle para politikasında ABD ve AB'ye aykırı olmaya devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

27 piyasa gözlemcisinin katıldığı bir ankette, katılımcıların 21'i veya %78'i hem 1 yıl hem de 5 yıl vadeli LPR'de değişiklik olmayacağını tahmin etmişti.