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Çin Merkez Bankası kredi faiz oranlarını değiştirmedi

Çin Merkez Bankası, gösterge borç verme faiz oranlarını korudu. Çin MB (PBOC) yaptığı açıklamada, bir yıllık kredi faiz oranının %3,1'de, beş yıllık faiz oranının ise %3,6'da sabit kaldığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 20 Ocak 2025 09:04

Çin Merkez Bankası, gösterge borç verme faiz oranlarını değiştirmedi. Pekin'in yavaşlayan iç talebi artırmak için Ekim ayında para politikasını gevşetmesinin ardından art arda üç ay boyunca değişmeyen oranlara işaret ediyor.

Çoğu şirket ve hanehalkı kredisi için gösterge olan kilit borç verme oranına ilişkin açıklama, yetkililerin bu yıl ekonomiye yönelik parasal desteği tekrar tekrar artırma sözü verdiği bir dönemde geldi. Başkan seçilen Trump'ın göreve başlaması öncesindeki belirsizlik ve yuan ile Çin devlet tahvillerindeki dalgalanma, daha önemli bir politika gevşemesinin zamanlamasını etkileyebilir.

Aralık ayında Çinli liderler, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin karşılaştığı artan zorlukları ele almak için "ihtiyatlı" bir yaklaşımdan uzaklaşarak para politikasını "orta derecede gevşek" bir duruşa kaydırma sözü verdi.

Birçok ekonomist 2025 yılında daha fazla gösterge faiz indirimi ve kredi verenler için zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesini bekliyor.

Moody's Analytics ekonomistleri, "Çin'in ekonomiyi güven düşüşünden kurtarmak amacıyla bu ay içinde faiz oranlarını düşürmeye başlamasını bekliyoruz" dedi. Ekonomistler, 7 günlük ters repo faizinde yaklaşık 20 baz puanlık daha büyük bir indirim için alan görüyorlar.

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