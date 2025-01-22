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Çin: Ticaret savaşının kazananı olmaz

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, korumacılığın hiçbir yere götürmeyeceğini, ticaret savaşının kazananının olmayacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2025 09:12

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2025 09:13

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, bir ticaret savaşının "kazananı olmayacağı" uyarısında bulundu ve "Korumacılık hiçbir yere götürmez. Ticaret savaşının kazananı olmaz" dedi.

Ding, Davos'ta yaptığı konuşmada Çin'in ekonomik zorluklarını dış çevreye ve "kendi ekonomik yeniden yapılanmamızın getirdiği geçici sancılara" bağladı. Ülkenin büyümenin temel direği olarak gayrimenkulden uzaklaşmaya ve ileri teknoloji gibi yeni itici güçlere yönelmeye çalıştığına değinen Ding, Çin'in teknolojik başarılarının "açık işbirliğinin" bir sonucu olduğunu sözlerine ekledi. Çinli yetkili, Pekin'in ekonomisinin "akıllı dönüşümü" için yapay zeka geliştirdiğini ve ortaya çıkan teknolojiyi kontrol edebilecek kurumlara sahip olduğunu vurguladı.

Ding, "YZ'nin küresel yönetişimi konusunda bu zor bir konu.Eğer ülkeler arasındaki bu pervasız rekabetin devam etmesine izin verirsek, o zaman gri bir gergedan göreceğiz" dedi.

Ding, nükleer veya biyolojik risklere benzer şekilde, Birleşmiş Milletler aracılığıyla YZ yönetişimi konusunda küresel koordinasyon çağrısında bulundu. Ding, dünyanın farklı sistemlere bölünmesi durumunda, en kötü senaryo olan "çatışmaya dönüş" de dahil olmak üzere "hayal edilemez sonuçlar" konusunda genel olarak uyardı. Ding, "Bu, hiçbir ülkenin etkilenmeden kalamayacağı bir durum olacaktır" dedi.

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