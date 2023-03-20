Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere bugün başkent Moskova'ya geldi. Xi, ziyareti dolayısıyla Rus basınına iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendiren bir makale yazdı. Xi, makalesinde Rusya ile Çin arasındaki ikili ticaret hacminin iki ülkenin ortak çabalarıyla son 10 yılda yüzde 116 artarak 2022'de 190 milyar doları aştığını belirtti. Çin'in 13 yıldır Rusya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu kaydeden Xi, "Çift yönlü ticaretimizde istikrarlı bir artış var. Enerji, havacılık, uzay gibi alanlardaki büyük projelerde iş birliğimiz istikrarlı bir şekilde ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Makalesinde ayrıca bilimsel ve teknolojik yeniliklerin yanı sıra uluslararası e-ticaretteki üst düzey işbirliğine de dikkat çeken Çin Devlet Başkanı Xi, "Ulusaltı düzeydeki iş birliğimiz de gelişiyor. Tüm bunlar hem Çin hem de Rusya halkına somut faydalar sağladı" dedi.



"ÇİN TARAFSIZ TUTUMUNU KORUYOR"

Ukrayna kriziyle ilgili Çin'in meselenin en başından bu yana tarafsız tutumunu koruduğunu ve aktif olarak barış görüşmelerini desteklediğini kaydeden Xi, "Kısa bir süre önce, tüm tarafların meşru kaygılarını dikkate alan ve krize ilişkin uluslararası toplumun en geniş ortak anlayışını yansıtan Çin'in Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumu'nu yayınladık. Bu, krizin etkilerinin hafifletilmesinde ve siyasi çözümünün kolaylaştırılmasında yapıcı oldu. Karmaşık bir sorunun basit bir çözümü olmaz. Tüm tarafların ortak, kapsamlı, iş birlikçi ve sürdürülebilir bir güvenlik vizyonunu benimsedikleri eşit, rasyonel ve sonuç odaklı diyalog ve müzakereleri sürdürdüğü sürece krizi çözmek için makul bir yol bulabileceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kremlin'den geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, 10 Mart'ta Ulusal Halk Kongresi tarafından üçüncü kez ülkenin lideri olarak seçilen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine ilk resmi yurt dışı ziyaretini Moskova'ya gerçekleştireceğini açıklamıştı.