Çin'de 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldı

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Aralık 2024 döneminde kentlerde işsizlik oranı, önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 5,1 oldu.

Bu dönemde kentlerde 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratılırken, 2024 yılı için belirlenen hedefin üzerine çıkıldı. Çin hükümeti, mart ayındaki Ulusal Halk Kongresi'nde 2024'te kentlerde toplam 12 milyon yeni istihdam yaratarak işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutma hedefi belirlemişti.

Hükümet, işsizlik oranı ve yeni istihdam hedeflerine ulaşsa da ülkede genç işsizliğin hala yüksek olduğu görülüyor. 16-24 yaş aralığında işsizlik oranı, 2023 sonunda yüzde 14,9 iken 2024 sonunda 15,7'ye çıktı. Genç işsizlik oranı, genel işsizlik oranının oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.