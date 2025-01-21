CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldı

Çin'de 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldı

Çin'de geçen yıl kentlerde 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldığı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2025 16:25

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Aralık 2024 döneminde kentlerde işsizlik oranı, önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 5,1 oldu.

Bu dönemde kentlerde 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratılırken, 2024 yılı için belirlenen hedefin üzerine çıkıldı. Çin hükümeti, mart ayındaki Ulusal Halk Kongresi'nde 2024'te kentlerde toplam 12 milyon yeni istihdam yaratarak işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutma hedefi belirlemişti.

Hükümet, işsizlik oranı ve yeni istihdam hedeflerine ulaşsa da ülkede genç işsizliğin hala yüksek olduğu görülüyor. 16-24 yaş aralığında işsizlik oranı, 2023 sonunda yüzde 14,9 iken 2024 sonunda 15,7'ye çıktı. Genç işsizlik oranı, genel işsizlik oranının oldukça üzerinde seyretmeye devam etti.

İlginizi Çekebilir
Çin’den Elon Musk’la kritik görüşme Çin'den Elon Musk'la kritik görüşme 20 Ocak 2025 09:08
Çin Merkez Bankası kredi faiz oranlarını değiştirmedi Çin Merkez Bankası kredi faiz oranlarını değiştirmedi 20 Ocak 2025 09:04
Trump öncesi küresel piyasalar pozitif seyrediyor Trump öncesi küresel piyasalar pozitif seyrediyor 20 Ocak 2025 08:51
Avrupa’nın en çok tercih edilen otomobili belli oldu Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili belli oldu 17 Ocak 2025 15:08
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yükseldi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi 17 Ocak 2025 15:04
Çin ekonomisi 2024’te yüzde 5 büyüdü Çin ekonomisi 2024'te yüzde 5 büyüdü 17 Ocak 2025 08:48
Avro Bölgesi’nde 16,4 milyar avro dış ticaret fazlası Avro Bölgesi'nde 16,4 milyar avro dış ticaret fazlası 16 Ocak 2025 16:30
Almanya’da enflasyon Aralık 2024’te yüzde 2,6’ya yükseldi Almanya'da enflasyon Aralık 2024'te yüzde 2,6'ya yükseldi 16 Ocak 2025 11:30
Küresel ekonomik görünüm belirsizliklerin baskısı altında Küresel ekonomik görünüm belirsizliklerin baskısı altında 16 Ocak 2025 11:26
İngiltere ekonomisi beklentilerin altında büyüdü İngiltere ekonomisi beklentilerin altında büyüdü 16 Ocak 2025 11:04
Brent petrolde Orta Doğu etkisi yaşanıyor Brent petrolde Orta Doğu etkisi yaşanıyor 16 Ocak 2025 09:54
BOJ Mart sonuna kadar faiz artıracak BOJ Mart sonuna kadar faiz artıracak 16 Ocak 2025 09:28
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler