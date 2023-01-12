Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin (CAAM) verilerine göre, geçen yılın aralık ayında 2 milyon 383 bin otomobil üretilirken, 2 milyon 556 bin yeni araç satıldı.

Otomobil üretimi aralıkta yıllık bazda yüzde 18,2, otomobil satışları ise yüzde 8,4 düşüş gösterdi. Binek otomobil üretimi yüzde 16,1, ticari araç üretimi yüzde 32,1 düşerken, binek otomobil satışları yüzde 6,7, ticari araç satışları ise yüzde 20,2 azaldı.

Otomobil ihracatı ise aralıkta yıllık yüzde 45,4 arttı. Kasımda 324 bin otomobil ihraç edilirken, bunların 275 binini binek otomobiller, 49 binini ticari araçlar oluşturdu.

2022 yılının genelinde otomobil üretimi 3,4, satışlar 2,1 ve ihracat yüzde 54,4 artış kaydetti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI

Öte yandan "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan, şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobillerin satışı, Aralık 2022'de önceki yıla göre arttı.

Aralıkta 795 bin NEV üretilirken 814 bin aracın satışı yapıldı. Hem üretim hem de satışlarda geçen yıla göre yüzde 51,8 artış kaydedildi.

82 bin elektrikli araç ise yurt dışına satılırken, ihracat geçen yıla göre 356,17lik artış gösterdi.

Yılın 12 ayında, NEV üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 96,9, satışları yüzde 93,4, ihracatı ise yüzde 120,2 arttı.