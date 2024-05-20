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Çin'de bütçe gelirleri azaldı

Çin Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe gelişmelerine göre ülkede toplam bütçe gelirleri yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 azaldı.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2024 16:47

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2024 16:47

Çin Maliye Bakanlığı, Ocak-Nisan 2024 dönemi bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, toplam bütçe gelirleri, yıllık bazda yüzde 2,7 azalarak 8,09 trilyon yuana (yaklaşık 1 trilyon 111 milyar dolar) geriledi.

BÜTÇE HARCAMALARI ARTTI

Aynı dönemde bütçe harcamaları da yüzde 3,5 artış kaydederek 8,95 trilyon yuana (yaklaşık 1 trilyon 237 milyar dolar) çıktı.

Bu dönemde bütçe açığı 840 milyar yuan (yaklaşık 116 milyar dolar) oldu. Merkezi hükümetin bütçe gelirleri geçen yıla kıyasla yüzde 6,2 azalırken yerel yönetimlerin bütçe gelirleri yüzde 0,1 arttı.

Çin hükümeti, mart ayında Ulusal Halk Kongresine sunduğu çalışma raporunda bütçe açığının GSYH'ye oranının 2024'te yüzde 3'ü aşmaması hedefini belirlemişti.

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