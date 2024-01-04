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Çin'de Caixin hizmet PMI 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Çin'de hizmet faaliyetleri yeni işlerdeki güçlü artış sayesinde Aralık ayında son beş ayın en yüksek hızında büyüdü ve sektördeki iyimserlik derecesi son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 04 Ocak 2024 09:33

Son Güncelleme Tarihi 04 Ocak 2024 09:33

Çin'de Caixin/S&P Global hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında Kasım ayındaki 51,5 seviyesinden 52,9'a yükselerek büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin üzerine çıktı ve Temmuz ayından bu yana en yüksek değerini aldı.

Çin'in hizmetlerine yönelik yabancı talebi de geçen ay arttı. Ulusal Göç İdaresi'ne göre, vizesiz seyahat politikasının yürürlüğe girmesinin ardından Aralık ayında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya'dan yaklaşık 214.000 yolcu Çin'e giriş yaptı ve bu rakam Kasım ayına göre %28,5 artış gösterdi.

İyileşen talep koşulları, firmaların artan iş gereksinimlerini karşılamayı planladıkları için personel seviyelerini artırmalarına yol açtı. İstihdamın bir alt endeksi Kasım ayındaki daralmanın ardından Aralık ayında genişlemeye döndü.

Hizmet firmaları 2024 yılındaki ticari faaliyetlerine ilişkin iyimserliğini korurken, olumlu hissiyat seviyesi son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Hizmet PMI, beklenenden daha iyi gelen Caixin imalat PMI ile birlikte değerlendirildiğinde, Caixin/S&P bileşik PMI Aralık ayında Kasım ayındaki 51.6 seviyesinden 52.6'ya yükselerek Mayıs ayından bu yana en yüksek değerini ulaştı.

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