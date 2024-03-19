CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de çelik üretiminin düşmesi bekleniyor

Çin'de çelik üretiminin düşmesi bekleniyor

Analistler, Çin'de Mart ayındaki çelik üretiminin düşmesini bekliyor.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2024 13:49

Son Güncelleme Tarihi 19 Mart 2024 13:49

Analistler, Çin'deki ham çelik üretiminin Mart ayında önceki yıl seviyelerine göre düşmesinin beklendiğini belirtti.

İnşaat sezonunun artmasıyla birlikte talebin güçlü olduğu Mart ayındaki üretimin, analistler tarafından geniş çapta düşeceği öngörülüyor. Danışmanlık şirketi Lenge Steel geçen yılki 95,73 milyon tonluk seviyeden %12,6, China Futures ise %11,21 düşüş bekliyor.

Çin, yılın ilk iki ayında yıllık %1,6 artışla 167,96 milyon ton ham çelik üretti ve bu da piyasanın düşüş yönündeki yaygın beklentilerine meydan okudu.

China Futures analisti "Aşağı yönlü talebin beklentilerin altında kalması ve bu nedenle çelik üreticilerinin bir haftalık Ay Yeni Yılı tatilinden sonra üretime devam etme konusunda çok az istekli olmaları nedeniyle Mart üretiminin yıllık bazda düşmesini bekliyoruz" dedi.

Danışmanlık şirketi Lange Steel analisti ise bazı büyük projelerdeki inşaat ilerlemesinin yetersiz sermaye nedeniyle yavaşladığını ve çelik talebinin sınırlandığını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Citi Brent petrolünün 55 dolara inebileceğini öngördü Citi Brent petrolünün 55 dolara inebileceğini öngördü 19 Mart 2024 08:42
Ukrayna saldırıları Rusya’nın petrol işleme kapasitesini sınırladı Ukrayna saldırıları Rusya'nın petrol işleme kapasitesini sınırladı 19 Mart 2024 08:33
Euro Bölgesi 11,4 milyar euro ticaret fazlası verdi Euro Bölgesi 11,4 milyar euro ticaret fazlası verdi 18 Mart 2024 13:53
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 19 Mart 2024 10:03
Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,6 oldu 18 Mart 2024 13:36
Küresel piyasalarda karışık seyir devam ediyor Küresel piyasalarda karışık seyir devam ediyor 19 Mart 2024 09:35
Petrol 2 gelişmeyle yükseldi! Akaryakıt fiyatları değişti mi? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Petrol 2 gelişmeyle yükseldi! Akaryakıt fiyatları değişti mi? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? 18 Mart 2024 11:12
Emtia piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor Emtia piyasasında yükseliş eğilimi sürüyor 18 Mart 2024 11:09
Kısa vadeli dış borç stoku ocakta azaldı Kısa vadeli dış borç stoku ocakta azaldı 18 Mart 2024 10:38
Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti Arz endişeleri Brent petrolün fiyatını yükseltti 18 Mart 2024 10:35
Çin ekonomisinde kırılganlığın izleri sürüyor Çin ekonomisinde kırılganlığın izleri sürüyor 18 Mart 2024 09:55
Altın Fed’i bekliyor! İslam Memiş altın gram fiyatı için o günü işaret etti: 2500 liraya mı gidiyor? Altın Fed’i bekliyor! İslam Memiş altın gram fiyatı için o günü işaret etti: 2500 liraya mı gidiyor? 18 Mart 2024 08:56
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.015,57
%1,5573
DOLAR
1.015,45
%1,5449
EURO
1.000,95
%0,0947
BORSA
998,82
%-0,1185
ALTIN
1.149,27
%14,9274
DOLAR
1.154,22
%15,4215
EURO
962,22
%-3,7784
BORSA
1.154,74
%15,4742
ALTIN
1.160,50
%16,0502
DOLAR
1.183,31
%18,3306
EURO
948,89
%-5,1111
BORSA
1.223,23
%22,3225
ALTIN
1.778,13
%77,8134
DOLAR
1.828,53
%82,8528
EURO
1.753,88
%75,3879
BORSA
2.066,60
%106,6602
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler