Çin yönetimi Pazar günü açıklanan bir dizi görevlendirme kararında, mevcut isimleri yeniden atayarak istikrar sinyali verdi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanı Yi Gang ile maliye ve ticaret bakanlarının görevlerine devam edeceği duyuruldu. Çin Cumhurbaşkanı Şi Jinping'e yakın bir isim olan He Lifeng, başbakan yardımcılığına getirildi ve Liu He'nin yerine ülkedeki en tepe ekonomik yetkili olarak görevlendirilebileceği beklentisi oluştu.

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısında alınan bu kararlar, çok daha büyük değişiklikler beklenmesi nedeniyle sürpriz etkisi yarattı.

PBOC Başkanı gibi uluslararası deneyime sahip pek çok yetkilinin yerine Xi ile daha yakın kişisel bağları olan ancak küresel yatırımcılara daha az aşina olan kişiler alacağı tahmin ediliyordu.

Vanguard Group Inc. Asya Pasifik Ekonomisti Qian Wang, "Ana teknokratların kalması piyasaya güven verecektir ve politika hatası olasılığını azaltacaktır" değerlendirmesini yaptı.