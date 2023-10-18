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Çin'de emlak satışlarında çift haneli düşüşler görüldü

Çin'de emlak satışları ve yatırımlarında Eylül ayında çift haneli düşüşler yaşandı.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2023 09:39

Son Güncelleme Tarihi 18 Ekim 2023 09:39

Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan verilere göre, Çin'de yüzölçümüne göre emlak satışları Eylül ayında yıllık bazda %19,77 düştü. Düşüş Ağustos ayında %23,95 olmuştu.

Eylül ayında konut satışları, son üç ayın en yüksek seviyesi olan Eylül 2019'a göre 64,73 milyon metrekare daha düşük gerçekleşerek COVID-19 ve hükümetin borçlara yönelik baskısı nedeniyle sektörde derinleşen bir düzeltme yaşandığını gösterdi.

Çin'de yüzölçümüne göre emlak satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yıla göre daha hızlı bir düşüş gösterdi. 2023'ün ilk 8 ayında yüzde 7,1 olan düşüş 9 ayda yüzde 7,5 seviyesine yükseldi.

2023 yılının ilk dokuz ayında emlak yatırımı, Ocak-Ağustos döneminde %8,8 düştükten sonra bir önceki yıla göre %9,1 azaldı.

Taban alanına göre ölçülen yeni inşaat başlangıçları,Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda %23,4 geriledi. İlk sekiz ayda düşüş %24,4 olmuştu

Çin'deki emlak geliştiricileri tarafından toplanan fonlar Ocak-Ağustos döneminde %12,9 düştükten sonra yıllık bazda %13,5 azaldı.

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