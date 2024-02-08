Çin'de enflasyon 14 yılın en büyük yıllık düşüşünü yaşadı

Çin'in tüketici fiyat endeksi son 14 yılın en büyük yıllık düşüşünü kaydederek, ekonominin yeniden ivme kazanmaya çalıştığı bir dönemde iç talepte süregelen zayıflığın altını çizdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu Perşembe günü yaptığı açıklamada, tüketici fiyatları endeksinin Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 0,8 düştüğünü belirtti. Bu rakam, TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 0,8 düştüğü Eylül 2009'dan bu yana görülen en düşük rakam oldu.

Ekonomistler Aralık ayında görülen %0,3'lük düşüşün ardında Ocak ayında tüketici fiyatlarında %0,6'lık bir düşüş öngörüyordu.

İstatistik bürosundan kıdemli bir istatistikçi olan Dong Lijuan, bu rakamın geçen yıl tüketici fiyatlarını genellikle artıran yeni yıl tatilinin Ocak ayında gerçekleşmesi nedeniyle yüksek bir karşılaştırma tabanından kaynaklandığını söyledi. Tatil bu yıl Şubat ayında gerçekleşiyor. Lijuan, ülkenin geçen yıl Covid sonrası yeniden açılmasının da tüketici talebini artırmaya yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Gıda fiyatları Ocak ayında yüzde 5,9 düşerek Aralık ayında kaydedilen yüzde 3,7'lik düşüşten daha fazla geriledi. Dong, domuz eti, taze sebze ve meyve fiyatlarındaki yıllık düşüşlerin Ocak ayındaki manşet TÜFE düşüşünün yüzde 90'ından fazlasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Gıda dışı fiyatlar Aralık ayındaki yüzde 0,5'lik artışa kıyasla Ocak ayında yıllık bazda yüzde 0,4 yükseldi.

Volatil gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise Aralık ayındaki yüzde 0,6'lık artışa kıyasla Ocak ayında yüzde 0,3 yükseldi.

Çin'de TÜFE'si Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 artttı. Aylık bazda artış Aralık ayında yüzde 0,1 olmuştu.

Üretici fiyat endeksi (ÜFE) Aralık ayında yüzde 2,7 düştükten sonra Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 2,5 geriledi. Ekonomistler yüzde 2,6 düşüş öngörülüyordu.

Fabrika çıkış fiyatları Aralık ayında yüzde 0,3 düştükten sonra Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 geriledi.