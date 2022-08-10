Çin'de enflasyon domuz eti fiyatları öncülüğünde 2 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, zayıf tüketici talebi genel fiyat baskılarını kontrol altında tuttu.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, tüketici fiyat endeksi geçen ay yüzde 2,7 artarken, domuz eti fiyatları yüzde 20,2 arttı. Ekonomistlerin tahmini ülkede yıllık enflasyonun yüzde 2,7 olması yönündeydi.

Üretici fiyatları enflasyonu ise emtia fiyatlarının zayıflamasıyla Haziran'daki yüzde 6,1'den Temmuz'da yüzde 4,2'ye geriledi.

Diğer büyük ekonomilerden farklı olarak, daha sıkı Kovid önlemlerinin uygulanması nedeniyle tüketici ve işletme harcamalarının engellediği ortam ülkede tüketici enflasyonunun bu yıl nispeten düşük kalmasına neden olmuştu. .

Salgınla ilgili gelişmeler, küresel düzeydeki olumsuz faktörler ve devam eden emlak krizi Çin'in ekonomik toparlanmasını kırılgan hale getirmiş, sanayide aktivite geçen ay beklenmedik bir şekilde daralmıştı.