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Çin'de enflasyon beklentinin üzerinde arttı

Çin'de tüketici enflasyonu beklentilerin üzerinde geldi, fabrika çıkış fiyatlarında düşüş sürüyor

Oluşturma Tarihi 09 Ağustos 2024 09:42

Son Güncelleme Tarihi 09 Ağustos 2024 09:52

Çin'in tüketici enflasyonu Temmuz ayında beklenenden biraz daha fazla yükseldi ve harcamaları artırmakta zorlanan politika yapıcılara geçici olarak olumlu bir işaret verdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin tüketici fiyatları Temmuz ayında art arda altıncı ayda da yükseldi ve bir önceki yıl aynı aya göre %0,5 artış kaydetti. Böylece, ekonomistlerin beklediği %0,4 ve Haziran ayındaki %0,2'lik artışın biraz üzerine çıkıldı.

Fabrika çıkış fiyatları olarak ölçülen üretici fiyatlarında geçen ay da Haziran ayına paralel bir deflasyon devam etti. Üretici fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki yıl aynı aya göre %0,8 düşerek art arda 22'inci ayda da daralma yaşadı. Piyasa beklentisi düşüşün %0,9 olacağı yönündeydi.

Dünyanın 2 numaralı ekonomisi, zayıf tüketim ve yatırım talebinin çeşitli sektörlerde yoğun fiyat savaşlarına yol açmasıyla 1999'dan bu yana en uzun deflasyon serisiyle mücadele ediyor.

Sebze ve yumurta fiyatları Temmuz ayında yükseldi ve hava koşullarının bir sonucu olarak bir önceki aydaki kayıpları tersine çevirdi. Tüketici fiyatlarındaki artışlara, bir yıl öncesine göre %1,7 artan eğitim ve turizm hizmetleri öncülük etti; Giyim ve ayakkabı fiyatları %1,5 arttı.

Ekonomistler, Çin'deki düşük tüketici enflasyonunun yıl boyunca devam etmesini ve hane halkının belirsiz ekonomik görünüm nedeniyle cüzdanlarını açma konusunda isteksiz olmasını bekliyor.

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