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Çin'de gayrimenkul yatırımları düşüyor

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) tarafından açıklanan verilere göre Çin ekonomisi, nisanda üretimdeki yükselişe karşın tüketimde ve yatırımlarda soğuma işaretleri verirken, gayrimenkul yatırımlarındaki süren düşüş ekonomi üzerinde yük oluşturmaya devam etti.

Oluşturma Tarihi 17 Mayıs 2024 09:44

Son Güncelleme Tarihi 17 Mayıs 2024 09:44

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Nisan 2024 ve yılın ilk 4 ayına ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Nisan ayı verileri, ilk iki aydaki toparlanmanın ardından ekonominin marttan sonra nisanda da soğuma işaretleri verdiğini gösterdi. Sanayi üretimi verileri pozitif katkı sunarken, gayrimenkul sektöründeki düşüş yatırımları aşağı çekmeye devam etti.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDAKİ GERİLEME SÜRÜYOR

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 artış kaydederken, ilk çeyrekteki yüzde 4,5'lik yükselişin gerisinde kaldı.

Sabit sermaye yatırımları içinde altyapı yatırımları yüzde 6, imalat yatırımları yüzde 9,7 artarken, gayrimenkul yatırımları yüzde 9,8 azalarak son 2 yıldaki düşüşü sürdürdü.

UİB istatistikçileri, gayrimenkul yatırımları hariç tutulduğunda sabit sermaye yatırımlarının ilk 4 ayda yüzde 8,9 arttığını kaydederek, gayrimenkul yatırımlarındaki düşüşün Çin ekonomisini aşağı çekmeye devam ettiğini bildirdi.

Çin Maliye Bakanlığının, hükümetin bu yıl için taahhüt ettiği 1 trilyon yuan (140 milyar dolar) "ultra-uzun vadeli" borç tahvillerinin ilk dilimini bugün çıkarması bekleniyor. Bu durumun, inşaat projelerinin uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılayarak sektörde toparlanma sağlaması bekleniyor.

ÜRETİM, TÜKETİM VE İŞSİZLİK

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,77 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 artarken marttaki yüzde 4,5'lik yükselişin üzerinde çıktı.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar ise nisanda yıllık bazda yüzde 2,3 artarken, marttaki yüzde 3,1'lik yükselişin altında kaldı.

Kentlerdeki işsizlik oranı nisanda, marta kıyasla göre 0,2 puan azalarak yüzde 5'e geriledi.

Yatırımcı güveninin göstergesi olarak kabul edilen özel sermaye yatırımları ise ilk 4 ayda yüzde 0,3 azalırken, ilk çeyrekteki yüzde 0,5'lik artışın gerisinde kaldı.

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