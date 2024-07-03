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Çin'de hizmet sektörü 8 ayın en yavaş hızında büyüdü

Çin'de hizmet sektörü Haziran ayında Mayıs ayındaki 54,0'dan 51,2'ye gerileyerek Ekim 2023'ten bu yana en düşük değerini aldı.

Oluşturma Tarihi 03 Temmuz 2024 09:10

Çin'in hizmet sektörü aktivitesi Haziran'da son sekiz ayın en yavaş hızında genişledi. Yeni siparişlerdeki yavaş büyümenin etkisiyle güven Haziran ayında son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

Caixin/S&P Global hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Haziran ayında Mayıs ayındaki 54,0'dan 51,2'ye gerileyerek Ekim 2023'ten bu yana en düşük değerini aldı. Ancak hizmet PMI üst üste 18 aydır genişleme bölgesinde kaldı.

Yeni siparişler alt endeksi bir önceki ay 55,4 iken Haziran'da 52,1'e geriledi. Yurtdışı talep de Mayıs ayındaki güçlü ihracata rağmen bir miktar azaldı.

İş dünyası güven seviyeleri, küresel ekonomi ve artan rekabetle ilgili endişelerle Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Hizmet sağlayıcılar Mayıs ayında istihdam yarattıktan sonra geçen ay işe alımları yeniden azalttı.

Ancak hem girdi hem de çıktı fiyatlarındaki yavaşlayan enflasyon oranları, yüksek girdi malzemesi, işçilik ve nakliye maliyetleriyle boğuşan işletme sahiplerine bir nefes aldırdı.

Hem hizmet hem de imalat sektörlerini izleyen Caixin/S&P bileşik PMI değeri de Haziran ayında Mayıs ayındaki 54,1'den 52,8'e geriledi.

Piyasalar şimdi Temmuz ayının ortasında yapılacak ve üçüncü genel kurul olarak bilinen liderler toplantısına odaklanmış durumda.

Politika danışmanlarına göre, gelirin merkezi yönetimlerden yerel yönetimlere yeniden dağıtılması ve böylece yerel yönetimlerin arazi satışlarına olan bağımlılığının azaltılmasına yönelik tedbirler toplantının en önemli gündem maddesi olacak.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, "Mali ve vergi reformları piyasa katılımcıları arasında daha iyimser beklentiler yaratmaya odaklanmalı" dedi.

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