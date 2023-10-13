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Çin'de ihracat ve ithalatta daralma yavaşladı

Çin'in ihracat ve ithalatında daralma Ağustos ayının ardından Eylül ayında da yavaşladı.

Oluşturma Tarihi 13 Ekim 2023 09:14

Son Güncelleme Tarihi 13 Ekim 2023 09:14

Gümrük İdaresi verilerine göre. Çin'de eylül ayında ihracat, Ağustos ayındaki yüzde 8,8'lik düşüşün ardından geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azaldı. Ekonomistler ise ihracatta yüzde 7,6'lık düşüş bekliyorlardı.

İthalat da Eylül ayında daha yavaş bir hızda geriledi. Eylül ayında ithalattaki düşüş yüzde 6,0'lık beklentiyi ıskalasa da Ağustos ayındaki %7,3'lük daralmadan daha iyi, yüzde 6,2 seviyesinde, gerçekleşti

Economist Intelligence Unit kıdemli ekonomisti Xu Tianchen, "Küresel elektronik sektöründeki konjonktürel yükselişin küresel ticaretin dibe vurmasına yol açtığına dair kanıtlar artıyor ve Çin'in ticaret verileri bunun son işareti. Bu da 2024'te daha iyi bir ticaret tablosuna dair iyimser olmak için bir neden oluşturuyor" dedi.

Eylül ayında ticaret fazlası 70 milyar dolar olan beklentiyi aşarak 77,71 milyar dolar oldui. Ağustos ayında ticaret fazlası 68,36 milyar olmuştu.

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