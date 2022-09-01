Çin'in fabrika faaliyeti Ağustos ayında daraldı.

Caixin ve S&P Global tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi Temmuz'daki 50,4'ten geçen ay 49,5'e düştü. Bu, ekonomistler tarafından yapılan ankette medyan tahmin olan 50'den daha düşük.

Endeks, Mayıs ayından bu yana ilk kez genişleme ile daralmayı ayıran çizgi olan 50'nin altına düştü.

AĞUSTOS AYI FABRİKA FAALİYETLERİ DARALMA OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

Gelen veriler, Çarşamba günü yayımlanan ve Ağustos ayında fabrika faaliyetlerinde daralma olduğunu gösteren resmi anketle uyumlu gerçekleşti. Caixin endeksi daha küçük, özel ve ihracata yönelik firmaları takip ederken, resmi PMI çoğunlukla daha büyük, devlete ait işletmeleri takip ediyor.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, verilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Kovid-19 vakalarının artması, aşırı sıcak dalgası ve kısıtlı güç kullanımı, imalat sektöründeki genel iş koşullarında hafif bir bozulmaya neden oldu" dedi.

Wang, "Tekrarlayan Kovid-19 vakaları ve doğal afetler gibi olumsuz faktörler karşısında, durgun iş piyasası ve daralan tüketici talebi arasında yoksul ve düşük gelirli gruplara daha fazla sübvansiyon ve yardım yapılması gerekiyor" dedi.

Çin'in Caixin PMI'sinin Ağustos ayında daralması, imalat sektörünün toparlanmasının ivme kaybettiğini gösterdi. Beklenenden daha zayıf gelen veri, Kovid-19 salgınları ve elektrik kesintisinden gayrimenkul sektöründe bozulmaya kadar birçok şoku yansıtıyor.

BÜYÜME HIZ KAYBEDİYOR

İhracata yönelik anket, arzdaki büyümenin sert şekilde hız kaybettiğini ve talebin daraldığını gösterdi. Zayıflayan bir küresel görünüm, ileride daha fazla zayıflığa işaret ediyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, vakalar anakara eyaletlerine yayıldıkça Kovid-19 salgınları ve karantinalardan kaynaklanan artan riskler yaşıyor. Tarihi bir kuraklık elektrik kesintilerine neden olurken, emlak sektörü de ev satın alanların ve gayrimenkul geliştiricilerin düşük güveniyle mücadele etmeye devam ediyor.

Verilere göre, Caixin PMI'nin yeni ihracat siparişi alt göstergesi de üç ayda ilk kez daraldı. Bu, pandemi sırasında Çin ekonomisine önemli bir destek sağlayan dış talebin daraldığını gösteriyor.