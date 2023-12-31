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Çin'de imalat sektörü aktivitesi daralma seyrinde

Çin'de daralma seyrinde olan imalat sektörü Aralık ayı verileri açıklandı. Buna kapsamda İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, aralıkta 49'a gerileyerek önceki iki aydaki düşüşünü devam ettirdi.

Oluşturma Tarihi 31 Aralık 2023 13:05

Son Güncelleme Tarihi 31 Aralık 2023 13:05

Çin'de imalat sanayinde öncü ekonomik aktivite verileri, sektörde yılın son çeyreğinde başlayan daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) açıkladığı imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta kasıma göre 0,4 puan gerileyerek 49'a düştü.

İmalat PMI, Kovid-19 sonrası toparlanma işaretlerinin görüldüğü 2023'ün ilk üç ayındaki yükselişin ardından marttan itibaren daralma seyrine girmiş, eylülde 5 ay sonra ilk kez büyüme eşiği olan 50 puanı aşmasının ardından son çeyrekte daralma seyrini sürdürmüştü.

Ekimde 49,5'e gerileyen endeks, kasımda 49,4 olmuştu.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

UİB İstatistikçisi Cao Çinghı, endeksteki düşüşte "dış ortamdaki zorluklar, karmaşıklıklar ve belirsizliklerin" etkili olduğunu belirterek, "Sınır aşırı siparişlerdeki düşüşün yanı sıra iç piyasadaki yetersiz talep, şirketlerin dile getirdiği en önemli zorluklar." dedi.

İMALAT DIŞI PMI

Hizmetler, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörleri kapsayan imalat dışı PMI ise büyüme eşiğinin üzerinde kalsa da durgun seyrini sürdürdü.

Ekimde 50,6'dan kasımda 50,2'ye gerileyen endeks, aralıkta 0,2 puan artışla 50,4'e yükseldi.

Endeks, yılın ilk çeyreğindeki artışın ardından marttan itibaren düşüşe geçmiş, eylülde 5 ay sonra ilk kez yükselmişti.

İmalat dışı PMI içinde hizmetler alt endeksi aralıkta 49,3 ile daralma bölgesinde sabit kalırken, İstatistikçi Cao, aralıkta ülke genelindeki soğuk hava dalgasının hizmetler sektöründeki aktiviteyi olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Gayrimenkul sektöründeki borç problemlerinin etkilerinin hissedildiği inşaat sektörü alt endeksi ise, 55'den 56,9'a yükselerek geçen ayki yükselişi sürdürdü. Cao, inşaat firmalarının yapımı süren projelerini şubattaki Ay Yeni Yılı'na kadar tamamlamak için aktiviteye hız vermesinin yükselişte etkili olduğuna işaret etti.

İmalat sektöründeki daralma ve imalat dışı sektörlerdeki durgunluk, Çin'de reel ekonominin Kovid-19 sonrası toparlanmada yaşadığı sıkıntıların ve kırılganlığın hala devam ettiğini gösteriyor.

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