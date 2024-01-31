Çin'de imalat sektörü aktivitesi daralmayı sürdürdü

Çin'de imalat sektörü faaliyeti Ocak ayında da daraldı. Ulusal İstatistik Ofisi (NBS) tarafından imalat sektörü satın alma yöneticileri arasında yapılan anket, imalat faaliyetinin üst üste dördüncü ayda da daraldığını ve genişleyen sektörün 2024'ün başında yeniden ivme kazanmakta zorlandığını gösterdi.

İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticiler Endeksi (PMI) Ocak ayında Aralık ayındaki 49,0 seviyesinden 49,2'ye yükseldi. Ancak başa baş seviyesi olan 50 puanın altında kaldı ve daralmaya işaret etmeye devam etti. Ekonomistler de imalat PMI'nın 49,2 olmasını bekliyorlardı.

NBS anketine göre, Ocak ayı yeni siparişler alt endeksi 49,0 seviyesinde gerçekleşerek dördüncü ayda da daraldı. Zayıf dış talep de imalat faaliyetlerini olumsuz etkiledi ve yeni ihracat siparişleri endeksi 47,2 ile üst üste 10. ay daraldı.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, büyümeyi teşvik etmek amacıyla geçen hafta düzenlediği basın toplantısında beklenmedik bir şekilde bankaların zorunlu karşılık oranlarında indirime gidileceğini açıkladı. Yetkililer emlak sektöründeki gerileme, yerel yönetimlerin borç riskleri, deflasyonist baskılar ve zayıf küresel talep karşısında ekonomiyi canlandırmaya çalışırken zorlu bir görevle karşı karşıya.

NBS'ye göre, hizmetler ve inşaatı içeren resmi imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ocak ayında Aralık ayındaki 50.4'ten 50.7'ye yükselerek geçen yılın Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hizmet PMI alt endeksi iki aylık daralmanın ardından büyümeye geri döndü, ancak inşaat PMI önemli ölçüde daha yavaş bir hızda büyüdü.

İmalat ve hizmetleri içeren bileşik PMI Ocak ayında 50,9 ile son dört ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, bir önceki ay 50,3 seviyesindeydi.