Çin'de imalat sektörü aktivitesi üst üste altıncı ayda da daraldı

Resmi İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Eylül ayında Ağustos ayındaki 49,4'ten 49,8'e yükseldi, ancak büyüme ile daralmayı ayıran 50 puanlık önemli eşiğin altında kaldı. Bu, imalat sektöründeki 2019'dan bu yana en uzun süreli düşüşü işaret ediyor, zira durgun iç talep ve ABD ile devam eden ticaret gerilimleri sanayi üretimini olumsuz etkiliyor.

Sürekli devam eden durgunluğa rağmen, dirençlilik belirtileri var. Kredi araştırma şirketi RatingDog'un özel sektör anketi daha iyimser bir tablo çizdi ve Eylül ayı PMI'nın Ağustos ayındaki 50,5'ten 51,2'ye yükseldiğini bildirdi. Bu, Mart ayından bu yana en yüksek değer. İki anket arasındaki fark, kapsama alanındaki farklılıkları yansıtıyor: resmi PMI daha çok büyük, devlet bağlantılı şirketlere odaklanırken, özel anket daha geniş bir yelpazede ihracat odaklı özel şirketleri içeriyor.

Ekonomistler, üretim ve yeni siparişlerin aylık bazda iyileşme gösterirken, şirketlerin fiyat rekabeti ve azalan kar marjları ile mücadele ettiğini belirtiyor. SPI Asset Management'tan Stephen Innes, "Fabrikalar daha fazla mal satıyor, ancak kar marjları azalıyor. Bu, sokak satıcılarının daha fazla kase erişteyi yarı fiyatına satmasına benziyor" dedi.

Ticaret belirsizliklerinin devam etmesi ve olası bir ABD-Çin zirvesinin ufukta görünmesi nedeniyle, piyasa gözlemcileri büyümeyi istikrara kavuşturmak için yıl sonuna kadar ilave teşvikler ve olası bir faiz indirimi bekliyor.

Hizmetler ve inşaatı da içeren imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi de (PMI) Ağustos ayındaki 50,3 seviyesinden 50,0'a geriledi.

NBS'nin imalat ve imalat dışı sektörleri kapsayan bileşik PMI endeksi, Ağustos ayında 50,5 iken Eylül ayında 50,6 olarak gerçekleşti.

50 puanlık sınır, aylık bazda faaliyetlerdeki genişleme ile daralmayı birbirinden ayırıyor.