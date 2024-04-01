CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de imalat sektörü büyüdü

Çin'de imalat sektörü büyüdü

Çin'de imalat sektörü faaliyetlerinde büyüme Mart ayında da devam etti.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2024 08:58

Çin'de imalet sektörü faaliyetleri Mart ayında da büyüdü. Caixin Media Co. ve S&P Global tarafından hazırlanan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (imalat PMI) imalat sektöründe art arda beşinci aylık iyileşmeye işaret ettiğini ve Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Caixin imalat PMI, Mart ayında Şubat ayındaki 50,9 seviyesinden Mart ayında 51,1'e yükseldi.

İmalat PMI'nın son 10 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasındo toplam yeni siparişlerdeki büyümenin hızlanması ve talebin daha hızlı büyümesi etkili oldu. Küresel ekonominin toparlanmasıyla birlikte iyileşen dış talep de yeni ihracat siparişleri alt endeksinin Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasına yardımcı oldu.

Bununla birlikte, imalatçılar maliyet kaygıları nedeniyle daha fazla işçi istihdam etme konusunda hala isteksiz davranırken, işgücü piyasası barometresi yedinci ay üst üste daralmaya devam etti.

Bu arada Caixin, ortalama girdi maliyetlerinin Temmuz 2023'ten bu yana ilk kez düştüğünü, ancak hammadde fiyatlarındaki düşüşün üreticilere şiddetli rekabet ortamında ürün fiyatlarını düşürmeleri için hareket alanı sağlayabileceğini söyledi.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe, Çin ekonomisinin "hala yaygın belirsizlikler ve olumsuz faktörlerle karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Wang, "Aşağı yönlü ekonomik baskılar devam ediyor, istihdam düşük seyrediyor, fiyatlar düşük kalıyor ve yetersiz efektif talep temelden çözülmedi, bu da iç ve dış talebi daha da artırma ihtiyacının altını çiziyor" dedi.

Hafta sonu açıklanan Çin'in fabrika faaliyetlerine ilişkin resmi gösterge, Şubat ayındaki 49,1'den 50,8'e yükselen manşet endeks ile ekonominin istikrara kavuştuğuna dair işaretleri artırdı.

Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı PMI endeksi Şubat ayındaki 51,4 seviyesinden Mart ayında 53'e yükseldi. Hizmet faaliyetlerini takip eden alt endeks Şubat ayındaki 51.0 seviyesinden 52.4'e yükselirken, inşaat alt endeksi Şubat ayındaki 53.5 seviyesinden 56.2'ye yükseldi.

Wang, "mevcut ekonomik engeller ve bu yılki iddialı ekonomik büyüme hedefi göz önüne alındığında, ekonomik kalkınmanın kalitesini ve verimliliğini arttırırken büyümeyi hızlandırmak için tutarlı çabalar sarf edilmelidir" dedi.

İlginizi Çekebilir
Dünyada 62 bin 300 megavatlık nükleer enerji devreye alınacak Dünyada 62 bin 300 megavatlık nükleer enerji devreye alınacak 29 Mart 2024 11:25
Japonya’da 112,5 trilyon yenlik bütçe onaylandı Japonya'da 112,5 trilyon yenlik bütçe onaylandı 29 Mart 2024 09:15
Altının gramı 2 bin 325 lira liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 325 lira liradan işlem görüyor 29 Mart 2024 11:36
Petrolde OPEC+ etkisi! Benzin ve mazot fiyatı değişecek mi? Petrolde OPEC+ etkisi! Benzin ve mazot fiyatı değişecek mi? 29 Mart 2024 09:13
Amerikan şirketleri Çin fabrikalarının bir listesini istiyor Amerikan şirketleri Çin fabrikalarının bir listesini istiyor 29 Mart 2024 08:48
ECB üyesi Villeroy: Bu bahar ılımlı bir faiz indirimi ile başlayacağız ECB üyesi Villeroy: Bu bahar ılımlı bir faiz indirimi ile başlayacağız 29 Mart 2024 08:45
ABD’den Rusya’ya yeni adım ABD'den Rusya'ya yeni adım 29 Mart 2024 08:46
Tokyo’da çekirdek enflasyon yavaşladı Tokyo'da çekirdek enflasyon yavaşladı 29 Mart 2024 08:40
Beyaz Saray’dan şirketler için kar açıklaması Beyaz Saray'dan şirketler için kar açıklaması 29 Mart 2024 08:38
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 29 Mart 2024 13:20
Bitcoin spot ETF’lerine 179 milyon dolarlık giriş Bitcoin spot ETF'lerine 179 milyon dolarlık giriş 29 Mart 2024 08:32
ABD ulusal acil durum stokları için petrol aldı ABD ulusal acil durum stokları için petrol aldı 29 Mart 2024 08:34
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.003,16
%0,3155
ALTIN
1.002,13
%0,2129
DOLAR
1.000,00
%0
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.199,51
%19,9506
ALTIN
1.138,56
%13,8563
DOLAR
1.131,87
%13,1865
EURO
1.003,39
%0,3391
BORSA
1.270,64
%27,0643
ALTIN
1.149,69
%14,9686
DOLAR
1.160,39
%16,0393
EURO
1.008,83
%0,8832
BORSA
2.146,71
%114,6713
ALTIN
1.761,56
%76,1561
DOLAR
1.793,12
%79,3121
EURO
1.867,29
%86,7294
BORSA
BİST En Aktif Hisseler