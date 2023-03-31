Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) yayımladığı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta hem imalat hem de imalat dışı sektörlerde büyüme eşiğinin üzerinde seyretti.

İmalat sanayi PMI, 0,7 puan azalarak 51,9'a gerilerken, imalat dışı PMI ise 1,9 puan artışla 58,2'e çıkarak artışını sürdürdü.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

Her iki endeks de 2022'nin son çeyreğinde büyüme eşiğinin altında kalırken ocakta yeniden büyüme doğrultusuna girmişti.

İMALATTA TOPARLANMA SÜRÜYOR

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, martta fabrika üretiminin ve piyasadaki aktivitenin büyümeyi sürdürdüğü fakat geçen aydaki yüksek baz nedeniyle daha yavaş bir toparlanmaya işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.

İmalat üretim alt endeksi 54,6, yeni siparişler alt endeksi ise 53,6 oldu. 21 sanayi kolunun 13'ünde aylık aktivite artışı gözlenirken piyasaya güveninin göstergesi kabul edilen iş beklentileri alt endeksi 55,5'e çıktı.

İşletmelerin ölçeklerine göre en fazla aktivite artışı büyük ölçekli şirketlerde görüldü. Büyük, orta ve küçük ölçekli şirketleri ayrı sınıflayan alt endeksler sırasıyla 53,6, 50,3 ve 50,4 oldu.

İMALAT DIŞI SEKTÖRLERDEKİ ETKİNLİK SON 12 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Hizmetler ve inşaat faaliyetlerini kapsayan imalat dışı sektörler, son iki aydaki büyüme ivmesini sürdürerek Mayıs 2011'den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

İmalat dışı PMI, ocakta 12,8 puan artışla 54,4'e, şubatta 1,9 puan artışla 56,3'e yükselirken martta 1,9 puan daha artarak 58,2'ye çıktı.

UIB Kıdemli İstatistikçisi Cao, tüketimi teşvik etmeye yönelik tedbirlerin hizmetler sektörünün hızlı toparlanmasına yardımcı olduğunu ve ülke genelinde inşaat projelerinin hız kazanmasıyla sektörde hızlı büyüme eğiliminin kaydedildiğini vurguladı.

Hizmetler ve inşaat alt endekslerinin ikisi de rekor seviyelere ulaştı. Hizmetler alt endeksi 1,3 puan artışla 56,9'a, inşaat alt endeksi 5,2 puan artışla 65,6'ya yükseldi.

Çin'de ekonomik etkinlikleri sekteye uğratan Kovid-19 kısıtlamalarının Aralık 2022'de kaldırılmasının ardından yeni yılla birlikte toparlanma işaretleri görülmüştü. İmalat ve imalat dışı PMI endeksleri ilk iki ayda büyüme eşiğinin üzerine çıkmıştı.