Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) yayımladığı Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta hem imalat hem de imalat dışı sektörlere önceki aya göre artış kaydetti.

İmalat sanayi PMI, 2,5 puan artarak 52,6'ya, imalat dışı PMI ise 1,9 puan artışla 56,3'e çıktı.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

Her iki endeks de 2022'nin son çeyreğinde büyüme eşiğinin altında kalırken ocakta yeniden büyüme doğrultusuna girmişti.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, Kovid-19'un azalma etkisi ve hükümetin büyümeyi teşvik eden politikalarıyla fabrika üretiminin ve piyasadaki aktivitenin şubatta önceki aya göre daha hızlı bir ivmeyle normale dönmeye başladığını belirterek, ekonomik iklimin iyileşmeye devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

İmalat sanayisinde hem arz hem talep yönünde belirgin aktivite artışı gözlendi. Üretim alt endeksi 6,9 puan artışla 56,7'ye, yeni siparişler alt endeksi ise 3,2 artarak 54,1'e yükseldi.

İşletmelerin ölçeklerine göre en fazla aktivite artışı büyük ölçekli şirketlerde görüldü. Büyük, orta ve küçük ölçekli şirketleri ayrı sınıflayan alt endeksler sırasıyla 53,7, 52 ve 51,2 oldu.

- İmalat dışı sektörler

İmalat dışı sektörlerden hizmet sektöründeki aktivite, ay takvimine göre yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı tatili döneminde arttı. Hizmetler alt endeksi geçen aya göre 1,6 puan artışla 55,6'ya yükseldi.

Tatil döneminde ülke içi yapılan seyahatlerin ve alışverişlerin artmasıyla kara ve hava taşımacılığı alt endeksi 60 puanın üzerine çıktı.

Kovid-19 kısıtlamaları ve emlak sektöründeki problemler nedeniyle durgunluğun olduğu inşaat sektöründe de yeni yılda toparlanma olduğu görüldü. İnşaat alt endeksi şubatta 3,8 puan artarak 60,2'ye yükseldi.

İmalat dışı sektörlerdeki talepteki değişimleri gösteren yeni siparişler alt endeksi de 3,3 puan artışla 55,8 oldu.

Çin'de ekonomik etkinlikleri sekteye uğratan Kovid-19 kısıtlamalarının Aralık 2022'de kaldırılmasının ardından yeni yılla birlikte toparlanma işaretleri görülmüştü.

2022'nin son çeyreğindeki daralmanın ardından ocakta imalat sanayi PMI, önceki aya göre 3,1 puan artarak 50,1'e, imalat dışı PMI ise 12,8 puan artışla 54,4'e çıkmıştı.