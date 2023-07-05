Çin'de hizmet faaliyetlerine ilişkin en önemli göstergelerden olan satın alma yöneticileri endeksi (PMI), sektörde daha yavaş bir toparlanmaya işaret etti.

Caixin hizmet sektörü PMI Haziran ayında 57,1 puandan 53,9 puana geriledi. Bu düşüşe rağmen endeks, genişleme ile daralmayı ayıran 50 puan eşik değerinin üzerinde üst üste altıncı ayında da kalmaya devam etti.

Sektörde hem arz hem de talep genişledi, ancak bu daha yavaş bir hızla oldu.

Caixin'in açıklamasında, sektörde beklenenden daha yavaş bir toparlanma olduğuna işaret edildi.

Hizmet sağlayıcılar, faaliyetteki yavaş genişlemeye rağmen üretim kapasitesini artırmak için işe alımları artırdı.

Alt endekslerden beklentileri ölçen endeks, sektördeki işletmelerin gelecek yılın görünümüne ilişkin iyimserliğini koruduğuna işaret etti.

Çin'in hem hizmet hem de inşaat faaliyetlerini kapsayan resmi imalat dışı bileşik PMI'ı da Haziran ayında 55,6 puandan 52,3 puana düştü.