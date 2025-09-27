CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, önceki 3 aydaki düşüşün ardından ağustosta artış kaydetti.

Oluşturma Tarihi 27 Eylül 2025 15:19

Çin Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,80 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ağustos 2025'te, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,4 arttı.

Mayıs, haziran ve temmuzda görülen düşüşlerin ardından ağustosta gelen yükseliş, ilk 8 aydaki karlılığı da pozitife çevirdi. Karlılık ilk 8 ayda yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

Sanayi şirketlerinin karları yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttıktan sonra mayıs, haziran ve temmuzdaki düşüşlerle ilk 7 ayda yüzde 1,7 azalmıştı.

ABD ile Çin arasında devam eden tarife müzakerelerinin anlaşmayla sonuçlanması ihtimalinin yarattığı belirsizlik, son aylarda şirketlerin performansına olumsuz yansımıştı.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, mayısta yüzde 9,1, haziranda yüzde 2,8, temmuzda ise yüzde 1,5 azalmıştı.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e çıkarmıştı.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek, gümrük vergilerini 90 gün karşılıklı düşürme kararı almıştı.

Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke heyetleri müzakerelerin ikinci turu için 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelerek, önceki görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Heyetler, 28-29 Temmuz'da da İsveç'in Stockholm şehrinde yürüttükleri üçüncü tur müzakerelerde tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması konusunda anlaşmıştı.

En son 14-15 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid'de müzakere yürüten heyetlerin, geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde, ekimde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
ABD ekonomisi yüzde 3,8 büyüdü ABD ekonomisi yüzde 3,8 büyüdü 25 Eylül 2025 15:35
Avro Bölgesi’nde düşük faiz oranları banka kredilerini artırıyor Avro Bölgesi'nde düşük faiz oranları banka kredilerini artırıyor 25 Eylül 2025 13:34
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 25 Eylül 2025 13:28
Almanya’da tüketici güveni arttı Almanya'da tüketici güveni arttı 25 Eylül 2025 13:01
Brent petrolün fiyatı kısıtlı düştü Brent petrolün fiyatı kısıtlı düştü 25 Eylül 2025 09:57
BoE üyesi Greene: Faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşım benimsenmesi gerekli BoE üyesi Greene: Faiz indirimlerinde temkinli bir yaklaşım benimsenmesi gerekli 25 Eylül 2025 09:12
BofA: S&P 500 yeni risksiz getiri gibi fiyatlanıyor BofA: S&P 500 yeni risksiz getiri gibi fiyatlanıyor 25 Eylül 2025 09:10
Rus ekonomisi 2026’da yüzde 1,3 büyüyecek Rus ekonomisi 2026'da yüzde 1,3 büyüyecek 25 Eylül 2025 09:07
Ons altın yatay seyir izliyor Ons altın yatay seyir izliyor 25 Eylül 2025 09:03
Piyasalar ABD’nin büyüme rakamlarına odaklandı Piyasalar ABD'nin büyüme rakamlarına odaklandı 25 Eylül 2025 09:03
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 25 Eylül 2025 08:44
AB’de yeni otomobil satışları ağustosta arttı AB'de yeni otomobil satışları ağustosta arttı 25 Eylül 2025 08:37
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler