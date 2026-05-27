Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, nisanda yıllık bazda yüzde 24,7 artarak son 28 ayın en güçlü yükselişini kaydetti.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2026 10:26

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,95 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,7 arttı.

İlk iki aydaki yüzde 15,2 ve marttaki yüzde 15,8'lik yükselişin üzerine çıkan kar artışı, Kasım 2023'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Sanayi kuruluşlarının karları, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 18,2 arttı.

Karlılıktaki artışta Orta Doğu'daki savaş nedeniyle enerji ve ham madde fiyatlarının yükselmesi ve yapay zeka bağlantılı endüstrilerdeki artan altyapı ve donanım talebi etkili oldu.

EN YÜKSEK KAR ARTIŞI MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE

Sektörel bazda, ham madde fiyatlarındaki artışın etkisiyle karların ilk 4 ayda yıllık yüzde 26 arttığı madencilik, oransal olarak en yüksek artışın kaydedildiği sektör oldu. Bu sektörü yüzde 20,4 imalat sanayi izledi.

İş kolları bazında, demir dışı metal işleme sanayinde yıllık yüzde 120, bilgisayar, iletişim ve diğer elektronik donanım imalatında yüzde 110, kimyasal ham madde ve kimyasal ürünler imalatında yüzde 73,4, kömür üretiminde yüzde 21, tekstil sanayinde yüzde 11,2 ve petrol ile doğal gaz üretiminde yüzde 8,1 kar artışları kaydedildi.

Ham madde, ara madde üreten iş kollarında kar artışlarına karşın son tüketiciye tedarik sağlayan ve tüketici ürünleri üreten iş kollarında karlılık azaldı.

Karlar, elektrik ve ısı tedarikinde yıllık yüzde 2,5, elektrikli makina ve donanım imalatında yüzde 11,4, özel donanım imalatında yüzde 7,2, tarım ve gıda ürünleri işleme sanayinde yüzde 11,8 ve otomobil imalatında yüzde 16,8 azaldı.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları 2025'te yüzde 0,6 artarak önceki 3 yıldaki düşüşlerin ardından ilk kez artış kaydetmişti. Karlar, 2022'de yüzde 4, 2023'te yüzde 2,3 ve 2024'te yüzde 3,3 azalmıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

