Çin'de sanayi sektörü şirketlerinin karları, Ocak-Ağustos 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düşüş kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,79 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, bu yılın 8 ayında 5,53 trilyon yuan (yaklaşık 770 milyon dolar) oldu.

Sanayi kuruluşlarının toplam gelirleri yüzde 8,4 ve giderleri yüzde 10,5 artış gösterirken, karları yıllık bazda yüzde 2,1 azaldı.

41 SANAYİ KOLUNUN 25'İNDE KARLILIK DÜŞTÜ

41 sanayi kolunun 16'sında kar artışları kaydedildi, 25'inde ise karlılık düştü.

Sanayi kuruluşlarının karları ilk çeyrekte yüzde 8,5 artarken, artış ikinci çeyrekte yüzde 1'e kadar gerilemiş, temmuzda ise yüzde 1 azalmıştı.

Bahar aylarında Çin'in en büyük kenti Şanghay başta olmak üzere büyük nüfusu olan, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Vuhan kentinde Kovid-19'a ilişkin ilk vakaların görülmesinden bu yana en düşük seviyelere geriledi.

Çin ekonomisi, yılın ilk yarısında GSYH'de yüzde 2,5 artışla yıllık bazda yüzde 5,5 civarında olması beklenen 2022 büyüme hedefinin altında performans sergilemişti.