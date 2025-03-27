CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de sanayi şirketlerinin karları geriledi

Çin'de sanayi şirketlerinin karları geriledi

Çin'de sanayi şirketlerinin kârları, işletmelerin süregelen deflasyonist baskı ve artan küresel ticaret gerilimleri nedeniyle yılın ilk aylarında geriledi.

Oluşturma Tarihi 27 Mart 2025 09:05

Son Güncelleme Tarihi 27 Mart 2025 09:05

Çin'de büyük sanayi firmalarının kârları, imalat ve hammadde sektörlerindeki iyileşen kârlılıkla desteklenen, art arda üç yıl süren keskin düşüşlerin ardından bu yılın ilk iki ayında %0,3 azaldı.

Aralık ayında kârlar yıllık bazda %11 artarak dört ay üst üste yaşanan düşüşleri sonlandırdı ve Pekin'in Eylül sonundan bu yana uyguladığı teşvik tedbirlerinin ekonomiye yansımaya başladığının sinyalini verdi.

Morgan Stanley'in baş Çin ekonomisti Robin Xing, "Çin ekonomisindeki hava kesinlikle iyileşiyor" dedi.

Wall Street bankası Çin'in bu yılki ekonomik büyüme tahminini %4,0'ten %4,5'e yükseltti. "Ancak yine de karışık bir tablo var" diyen Xing, "şirket karları hala düşük seyrediyor ve tüketici duyarlılığı hala düşük seviyelerde" dedi.

Resmi verilere göre, devlet destekli sanayi şirketleri ilk iki ayda %2,1 büyürken, yabancı yatırımları olanların karları %4,9 arttı.

İlginizi Çekebilir
Belçika’da süresiz işsizlik maaşı kaldırılacak Belçika'da süresiz işsizlik maaşı kaldırılacak 21 Mart 2025 14:21
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu 21 Mart 2025 11:13
Brent petrolde ateşkes etkisi yaşanıyor Brent petrolde ateşkes etkisi yaşanıyor 21 Mart 2025 10:28
Küresel piyasalar negatif seyrediyor Küresel piyasalar negatif seyrediyor 21 Mart 2025 08:52
İngiltere’de tüketici güveni ortalamanın altında kaldı İngiltere'de tüketici güveni ortalamanın altında kaldı 21 Mart 2025 08:49
ABD vadeli endeksler yataya yakın bir seyir izliyor ABD vadeli endeksler yataya yakın bir seyir izliyor 21 Mart 2025 08:46
Ons altın rekor seviyelerden geri çekildi Ons altın rekor seviyelerden geri çekildi 21 Mart 2025 08:42
AB, Trump’a karşı misillemeyi erteledi AB, Trump'a karşı misillemeyi erteledi 21 Mart 2025 08:34
Japonya’da tüketici enflasyonu yavaşladı Japonya'da tüketici enflasyonu yavaşladı 21 Mart 2025 08:38
ABD’nin cari açığı son çeyrekte daraldı ABD'nin cari açığı son çeyrekte daraldı 20 Mart 2025 16:35
İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu 20 Mart 2025 16:17
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 20 Mart 2025 16:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler