Ulusal İstatistik Bürosu (UIB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (3,05 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin karları ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde 1,96 trilyon yuana (yaklaşık 300 milyar dolar) ulaştı.

İşletme karları 2021'in ilk çeyreğine göre yüzde 8,5 yükselirken, 2021'in son çeyreğine göre yüzde 3,8 azaldı.

41 sanayi kolunun 24'ünde kar artışları kaydedildi.

Ukrayna'daki savaş ve Kovid-19 tedbirleri nedeniyle piyasalarda ham madde ve enerji fiyatlarının arttığı bir dönemde girdi maliyetleri yükselirken sanayi kuruluşlarının karlarını artırması dikkati çekti.

UIB Kıdemli İstatistikçisi Cu Hong, yaptığı açıklamada, ilgili dönemde hükümetin vergi ve harç kesintileri ve çeşitli kurtarma politikaları ile işletmeler üzerindeki baskıyı hafifletmesinin kar artışlarında etkili olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İlk çeyrekte, sanayi kuruluşlarının toplam varlıkları yüzde 10,6 artışla 144,61 trilyon yuana (22,07 trilyon dolar), borçları ise yüzde 10,5 artışla 81,68 trilyon yuana (12,46 trilyon dolar) çıktı.

Borçların varlıklara oranı, geçen yılın ilk çeyreğindeki yüzde 56,5'lik oranı korudu.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın üzerindeki sanayi işletmelerinin katma değerli çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artış kaydetmişti.