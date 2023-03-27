Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, ilk iki ayda 887,2 milyar yuan (yaklaşık 128,9 milyar dolar) oldu.

Şubat sonu itibarıyla sanayi kuruluşlarının toplam gelirleri yüzde 1,3, giderleri yüzde 21,6 artarken, karları 2022'nin ilk iki ayına göre yüzde 22,9 azaldı.

Aynı dönemde yabancı şirketlerin karları yüzde 35,7, özel sektör firmalarının karları yüzde 19,9 düşüş kaydetti.

41 sanayi kolunun 28'sinde karlılık azalırken 13'ünde kar artışları kaydedildi.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karları 2022'de önceki yıla göre yüzde 4 azalmıştı.