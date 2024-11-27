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Çin'de sanayi şirketlerinin karları yüzde 10 azaldı

Çin'de sanayi şirketlerinin karlarının, eylüldeki yüzde 27,1'lik sert düşüşün ardından ekimde yüzde 10 azaldığı bildirildi.

Oluşturma Tarihi 27 Kasım 2024 09:56

Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ocak-Ekim 2024 döneminde 5 trilyon 868 milyar yuana (yaklaşık 809 milyar dolar) ulaştı.

DEVLETE AİT ŞİRKETLERDE YÜZDE 8,2 AZALDI

Karlar, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azalarak son iki aydaki düşüşünü sürdürdü. Sanayi şirketlerinin karları ağustosta da yüzde 17,8 ve eylülde yüzde 27,1 azalarak bu yılki en sert düşüşü kaydetmişti.

Toplam kar, ilk 10 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 azalırken, önceki 9 aydaki yüzde 3,5'lik düşüşü sürdürdü. Karlılık, devlete ait şirketlerde yüzde 8,2, özel sektör işletmelerinde ise yüzde 1,3 azaldı.

REEL EKONOMİYE YANSIMADI

Sanayi karlılığındaki düşüş, dünyanın en geniş sanayi üretimine sahip Çin'de zayıf iç talep, deflasyon, gayrimenkul sektöründeki düşüş gibi kronikleşen problemlerin ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Çin'de hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, eylül sonundan itibaren bazı canlandırma tedbirleriyle ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik adımlar atsa da bunların etkilerinin henüz reel ekonomiye yansımadığı görülüyor.

Çin ekonomisi, 9 ayda yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin bu yıl için "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında bir performans sergilemişti.

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