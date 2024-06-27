Çin'de sanayi şirketlerinin karlarındaki büyüme yavaşladı

Çin'de sanayi şirketlerinin karlarında büyüme Mayıs ayında keskin bir yavaşlama gösterdi. Kar rakamları, zayıf iç talebin genel büyümeyi sekteye uğratması nedeniyle dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin karşılaştığı zorlukların altını çizdi.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Mayıs ayında karlar Nisan ayındaki %4'lük artışın ardından yıllık bazda sadece %0,7 arttı. İlk beş ayda karlarda artış, Ocak-Nisan dönemindeki %4,3'ten %3,4'e geriledi.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, devlete ait şirketler ilk beş ayda karlarında %2,4'lük bir düşüş kaydederken, yabancı şirketler %12,6'lık bir kazanç elde etti, özel sektör şirketlerinin karları ise %7,6 arttı.

"ETKİN İÇ TALEP YETERSİZ KALMAYA DEVAM EDİYOR"

İş koşullarına ilişkin yakından izlenen gösterge, Mayıs ayında büyük ölçüde olumsuz ekonomik göstergelerin ardından geldi. NBS istatistikçisi Yu Weining konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Etkin iç talep yetersiz kalmaya devam ediyor ve sanayi karlarının toparlanması için gereken temel henüz sağlam değil" dedi.

Yu, yavaşlayan büyümeyi "yatırım gelirlerindeki düşüş de dahil olmak üzere kısa vadeli faktörlere" bağladı.

China Everbright Bank'tan Zhou Maohua, "Kâr artışındaki yavaşlamanın başlıca nedeni, üretim ve işletme maliyetleri hafifçe artarken sanayi ürünlerinin genel fiyatlarının hala düşüşte olması nedeniyle, piyasa talebinin arza kıyasla zayıf toparlanmasıdır" dedi.

Bazı sanayi firmaları arasında artan rekabetin fiyatların düşmesine yol açtığını ve genel sanayi kar büyümesine zarar verdiğini söyledi.