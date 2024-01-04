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Çin'de satılık konut stoğunun temizlenmesi 10 yıldan fazla sürecek

Çin'deki emlak sektörüne ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Buna göre satılık konut stoğunun temizlenmesi 10 yıldan fazla sürecek.

Oluşturma Tarihi 04 Ocak 2024 12:37

Son Güncelleme Tarihi 04 Ocak 2024 12:37

GROW Investment Group'un baş ekonomisti ve ortağı Hao Hong'a göre, Çin emlak sektöründe uzun sürecek bir düzeltme beklentisiyle karşı karşıya olduğunu ve konut stoğundaki fazlalığın giderilmesinin 10 yıldan fazla zaman alabileceğini söyledi.

Hong, "Stok fazlalığı durumuna bakarsanız - bu satış oranıyla - piyasada bekleyen tüm konutların temizlenmesi yaklaşık iki yıl alacaktır. İnşaat halindeki konutlara bakacak olursanız, 6 milyon metrekare inşaat alanımız var. Bu hızla gidersek, inşaat halindeki tüm bu konutları temizlemek muhtemelen 10 yıldan fazla sürecektir. Yani sonuç olarak, düzeltme açısından birkaç yıldan bahsediyoruz" dedi.

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