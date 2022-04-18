Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan açıklanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde ülkede gerçekleştirilen seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 düşerek, 830 milyonu buldu. Verilere göre ayrıca, ocak-mart aylarında Çin'in iç turizm gelirleri yıllık bazda yüzde 4 artarak, 770 milyar yuana ulaştı.

"ÇİN'İN TURİZM EKONOMİSİ İLE İLGİLİ İYİMSER TAHMİNLERDE BULUNMAK İÇİN NEDENLERİMİZ VAR"

Öte yandan Çin Turizm Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin turizm geliri 2022'nin ilk yarısında 1,71 trilyon yuana (269 milyar dolar) ulaşacak. Çin Turizm Akademisi Müdürü Dai Bin "Çin'in turizm ekonomisi ile ilgili yılın ilk yarısında görece iyimser tahminlerde bulunmak için nedenlerimiz var. Ancak salgının yeniden ortaya çıkmasının getirdiği belirsizlikler de mevcut ve diğer şeylerin yanı sıra Kovid-19'a yönelik müdahale süreci ile insanların seyahat etmeye yönündeki istekliliğine çok dikkat etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.