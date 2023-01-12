Çin'de tüketici enflasyonu aralık ayında bir miktar hızlanırken, üretici enflasyonundaki gerileme analist beklentilerinin altında kaldı.

Bu sabah açıklanan verilere göre tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 1,8 ile beklentilere paralel arttı ve yüzde 1,6 oranında yükselen kasım verisinin üzerinde gerçekleşti. Kasımda yıllık bazda yüzde 1,3 düşen üretici fiyat endeksinin ise yüzde 0,1 gerilediğinin açıklanması bekleniyordu.

Ancak ÜFE'deki düşüş yüzde 0,7 oldu. Üretici fiyatlarında beklentilerin üzerinde bir düşüş açıklanması artan Kovid-19 vakalarının üretim üzerindeki olumsuz etkilerini yansıtsa da, fiyat düşüşlerinin önceki aya göre az da olsa hız kesmesi görece olumlu olarak değerlendirildi.

Bloomberg Economics Ekonomisti Eric Zhu, "Çin'in üretici deflasyonu azalıyor - beklediğimiz kadar hızlı değil, ancak eğilim açık. ÜFE'deki düşüşün hız kesimesi fabrika çıkış fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskının ortaya çıkmaya başladığını gösterdi" değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Goldman Sachs Küresel Emtia Direktörü Jeff Currie'ye göre, başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarının yönü, Çin'in bu ayın sonundaki yeni ay takvimi yılı kutlamalarının ardından yeniden açılma sürecine bağlı olacak. Currie, Çin ve diğer Asya ekonomilerinin koronavirüs kısıtlamalarını tamamen kaldırıp yeniden açılması durumunda, Brent petrolün varilinin üçüncü çeyrekte 110 dolara ulaşabileceğini söyledi.