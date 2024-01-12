Çin'de tüketici fiyatları Aralık ayında geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Aralık ayında bir önceki yıla göre %0,3 düşerken, aylık bazda %0,1 artış gösterdi. Kasım ayında Endeks yıllık ve aylık bazda %0,5 düşmüştü.



Ekonomistler, tüketici fiyatlarının Aralık ayında yıllık bazda %0,4 düşeceğini, aylık bazda ise %0,2 artacağını tahmin ediyordu.

NBS, yıllık TÜFE'yi etkileyen ana faktör olan domuz eti fiyatlarının %26,1 düşerek düşüş oranını yüzde 5,7 puan daralttığını açıkladı.



Hizmet enflasyonu ise turizm ve otel konaklama fiyatlarının sırasıyla %6,8 ve %5,5 artmasıyla istikrarlı bir şekilde yükseldi.



Üretici fiyat endeksi (ÜFE) Kasım ayındaki %3'lük düşüşün ardından Aralık ayında da %2,7 oranında gerileyerek üst üste 15. ayında da düşüş kaydetti. Analistler Aralık ayında %2,6'lık bir düşüş bekliyorlardı.



2023 yılın tamamında TÜFE %0,2 artarak geçen yıl için %3 civarında olan resmi hedefin çok gerisinde kaldı. Bu da gerçekleşen enflasyonun 12 yıl üst üste yıllık hedeflerin altında kaldığını gösteriyor.