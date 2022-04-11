KOVİD-19 önelemlerinin ve artan enerji fiyatlarının da etkisiyle Çin'de tüketici fiyat endeksi Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı. Tüketici fiyatları Şubat ayında yüzde 0,9 artış göstermişti. Ekonomistler Mart ayında tüketici fiyatlarının yüzde 1,2 artmasını bekliyorlardı.

Mart ayında gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 gerilerken, gıda dışı fiyatlar yüzde 2,2 arttı. Enerji fiyatlarındraki yükselişinr etkisiyle endüstriyel tüketici malları fiyatları Mart'ta yıllık yüzde 1,1 yükseldi.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA SON 11 AYIN EN DÜŞÜK ARTIŞI

Çin'de üretici fiyatları ise Mart ayında son 11 ayın en düşük artışını gösterdi.

Mart ayında üretici fiyatları yıllık yüzde 8,3 arttı. Şubat ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artış göstermişti. Ekonomistler Mart ayında üretici fiyatlarının yüzde 8,0 artmısını bekliyorlardı.

Üretici fiyatları Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 arttı. Şubat ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükselmişti.