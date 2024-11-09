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Çin'de tüketici ve üretici fiyatlarında deflasyon eğilimi sürüyor

Çin'de tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüş ekimde de devam etti.

Oluşturma Tarihi 09 Kasım 2024 15:59

Son Güncelleme Tarihi 09 Kasım 2024 15:59

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Ekim 2024 verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 0,3 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,9 geriledi.

Ekimde tüketici fiyatlarındaki durgunluk ve üretici fiyatlarındaki süregelen düşüşle deflasyon eğilimi hissedilmeye devam etti.

Hükümetin parasal genişlemeye yönelik adımlarının henüz fiyat artışlarına yansımadığı gözlendi.

TÜKETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ 19 AYDIR SIFIRA YAKIN

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE, Şubat 2023'ten bu yana yüzde 1'in altında seyrediyor.

TÜFE, bu yıl ocak ayında yüzde 0,8 gerileyerek Eylül 2009'dan bu yana yıllık bazda en hızlı düşüşünü kaydetmişti.

Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatil döneminde artan harcamaların etkisiyle şubatta 6 ay sonra ilk kez yüzde 0,7 artış kaydeden endeks, martta yüzde 0,1, nisanda yüzde 0,3, mayısta yüzde 0,3, haziranda yüzde 0,2, temmuzda yüzde 0,5, ağustosta yüzde 0,6 ve eylülde yüzde 0,4 yükselmişti.

Analistler TÜFE'deki durgunluğun deflasyon endişelerinin devam etmesine sebep olduğuna dikkati çekiyor.

ÜRETİCİ FİYATLARI 25 AYDIR GERİLİYOR

Üretici fiyatlarında Ekim 2022'den bu yana kaydedilen gerileme eylülde de sürdü. İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE yüzde 2,9 azaldı.

ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme 2023 boyunca devam etmişti.

Üretici fiyatları, bu yılın ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,5, şubatta yüzde 2,7, martta yüzde 2,8, nisanda yüzde 2,5, mayısta yüzde 1,4, haziranda yüzde 0,8, temmuzda yüzde 0,8, ağustosta 1,8 ve eylülde yüzde 2,8 azalmıştı.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç riskleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüş, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in büyümesini olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Dünyada Kovid-19 salgını sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde, Çin'de ters yönlü eğilimin kökleştiği görülüyor.

EKONOMİK BÜYÜME YILLIK HEDEFİN ALTINDA

Çin ekonomisi, bu yılın 9 ayın yüzde 4,8 büyüyerek, hükümetin yıl sonunda "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin altında performans göstermişti.

Çin'de yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıflayan iç talep ve fiyatlarda deflasyon eğilimi gibi kronikleşen problemler ekonomik büyümeyi olumsuz etkiliyor.

Pekin yönetimi son haftalarda piyasadaki beklentilere koşut olarak ekonomiyi canlandırmaya yönelik bazı adımlar atmıştı. Çin Merkez Bankası (PBoC), 24 Eylül'de ters repo faizinde indirimden zorunlu karşılık oranlarının azaltılmasına ve konut kredisi faizleri ile asgari teminat ödemlerinin düşürülmesine dek politika adımlarını duyurmuştu.

Öte yandan 21 Ekim'de kurumsal krediler ve emlak kredileri için gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) 25'er baz puanlık indirim yaptı.

Çin'de yasama organı işlevini yerine getiren Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesinin bu hafta yaptığı toplantının ardından ekonomik büyümeyi teşvik için borç problemleri yaşayan yerel yönetimlere yönelik özel borç tahvili çıkarma kotasını 3 yıl için 6 trilyon yuana (yaklaşık 840 milyar dolar) çıkarılmasına karar verildi.

Ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik tedrici adımların reel ekonomiye etkileri ise yeni görülmeye başladı. İmalat sanayinde ekonomik aktivite, ekimde, 5 ay aradan sonra ilk kez genişleme seyrine girdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 0,3 puan artarak 50,1'e yükseldi.

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