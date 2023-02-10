Çin'de Ocak ayında üretici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 geriledi. Ekonomistler fiyatların yüzde 0,5 gerileyeceği tahmin ediyorlardı. Aralık ayında fiyatlar yıllık yüzde 0,7 düşmüştü.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre tüketici fiyatları ise Ocak ayında geçen yılın ayın dönemine göre yüzde 2,1 yükseldi. Aralık ayında fiyatlar yıllık bazda yüzde 1,8 artmıştı. Ocak ayında fiyatların yüzde 2,2 yükseleceği öngörülüyordu.

Ocak ayında TÜFE'nin yükselmesi mevsimsel faktörlerde kaynaklandı. Çin Yeni Yılı tatili nedeniyle uçak biletleri, sinema biletleri ve seyahat fiyatları sırasıyla yüzde 20,3, yüzde 10,7 ve yüzde 9,3 yükseldiler.